Maltempo, doppia allerta da mezzanotte

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato:
Allerta meteo di livello Giallo per temporali
Allerta meteo per venti forti sud-occidentali con raffiche e conseguente mare agitato.
Le allerta riguardano tutta la Campania.
Dalle 23.59 di oggi martedì 27 gennaio alle 23.59 di domani, mercoledì 28 gennaio.
Si prevedono, in dettaglio, precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco che, a scala locale potrebbero essere intense.
Venti localmente forti sud-occidentali con possibili raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.
A questo quadro meteo è connesso un rischio idrogeologico da temporali: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi legati a condizioni di fragilità del territorio.
Si ricorda ai Comuni di mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.
Si prega di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

