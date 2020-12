Maltempo, nubifragio e tempesta di fulmini nella mattinata di domenica, allerta prorogata per tutta la giornata di lunedì 7.

Nubifragio nella notte e nelle prime del mattino di domenica. Poi, una pioggia quasi incessante con pochi momenti di stop.

Napoli e la Campania sono stati colpiti da una pesante ondata di maltempo, accompagnata da una serie di fulmini.

Numerosi gli allagamenti di sottopassi e scantinati.

Diverse le segnalazioni di alberi abbattuti e di cartelli stradali finiti a terra anche a causa del forte vento che ha flagellato in particolare l’area costiera provocando anche lo stop ai collegamenti marittimi. (ANSA).

È stata prorogata per tutta la giornata di lunedì 7 dicembre l’allerta meteo per la Campania. Dopo il codice arancione previsto per la giornata di oggi, domenica 6 dicembre, la protezione civile ha diramato un avviso di criticità gialla per tutta la giornata di domani. L’ondata di maltempo ha portato temporali anche di forte intensità, venti forti meridionali con raffiche e mare agitato.