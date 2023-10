Maltempo, stazione metro Materdei allagata

Non è stata priva di conseguenze la perturbazione che si è abbattuta sulla città nelle prime ore del mattino. La stazione di Materdei della metropolitana Linea 1, infatti, è stata chiusa perché allagata.

A girare le immagini che seguono, un turista, riprese poi diffuse sui social da Adolfo Vallini dell’esecutivo provinciale USB. “Non è la prima volta che succede e probabilmente non sarà neanche l’ultima”, scrive Vallini.

“Immagini da terzo mondo quelle girate da un turista appena sceso dal treno con trolley al seguito, costretto a camminare in un fiume d’acqua per raggiungere le uscite della stazione rischiando rovinose e pericolosissime cadute. È evidente che quella che viene definita dal Comune di Napoli “ordinaria manutenzione” delle caditoie non è sufficiente a scongiurare l’allagamento della stazione di Materdei ogni qualvolta piova con più intensità. Difficile pensare che questa amministrazione possa migliorare il trasporto pubblico locale a Napoli se non riesce a garantire l’ordinario”.

“Nonostante i roboanti annunci del Sindaco di Napoli e del suo Assessore con delega ai trasporti, la messa in esercizio dei nuovi treni della metropolitana e l’assunzione di nuovi autisti alla guida dei bus gli utenti non hanno registrato sensibili miglioramenti al servizio“, prosegue il sindacalista. “I cittadini, infatti, continuano a lamentare disservizi, mezzi affollati negli orari di punta e tempi di attesa lunghissimi, con attese della metropolitana che superano i 20 minuti […] L’auspicio resta quello di garantire un servizio di trasporto efficiente, efficace e sicuro tutti i giorni dell’anno”.