Mare Nero, successo per l’evento a Nisida

Sold out al Centro Studi dell’Istituto Penale per Minorenni di Nisida per il concerto “Mare Nero” della band “Fiori Rosa” impreziosita nell’occasione dalla eccezionale vocalità di Gianni Donzelli.

L’evento è stato organizzato dal Rotary Club Campi Flegrei, a sostegno del progetto del Rotary International ‘End Polio Now’ per l’eradicazione della polio.

Nata dall’idea di Brunello Canessa, indiscusso protagonista del panorama underground napoletano e Past President del Club Rotary oggi presieduto da Ester Patrizia Vastarella, d’intesa con Patrizia Leone, Responsabile progettuale del Club, e Gianluca Guida, Direttore del penitenziario minorile napoletano, la serata ha celebrato la musica di Lucio Battisti in chiave rock.

Il concerto, che ha visti protagonisti sul palco Gianni Donzelli, Brunello Canessa, Giuseppe Satriano, Massimo Curcio, Francesco De Laurentiis, Marzio Monaco e Alessandro Canessa, ha entusiasmato la sala coinvolgendo i presenti nel cantare tutti insieme i celebri brani dello straordinario cantautore italiano.

Un evento che ha coniugato Musica, Cultura, Solidarietà, Integrazione ed Amicizia, in un contesto logistico altamente valoriale e con un panorama davvero mozzafiato.

Presenti allo spettacolo anche il Governatore del Rotary International Distretto 2101 Angelo Di Rienzo, il Past Governor District Ugo Oliviero, il Facilitatore Distrettuale Guido De Joanna, i componenti di Commissioni Distrettuali Rosario Pitton e lo stesso Brunello Canessa, deus ex machina dell’evento.