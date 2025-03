Marzo donna 2025: Komen in Campania tra sport e prevenzione

- pubblicità -

Proseguono con entusiasmo le iniziative di Komen Italia in Campania per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. Il Comitato Regionale Campania di Komen Italia rinnova il suo impegno nel contrasto al tumore del seno attraverso lo sport e la solidarietà nel mese di marzo 2025.

Nel mese di marzo le attività del Comitato Regionale Campania di Komen Italia a supporto della prevenzione continuano in contesti sportivi e non solo. Il Comitato Regionale Campania di Komen Italia sarà presente con uno stand informativo, sabato 8 marzo dalle ore 14:30 presso il Campo di Addestramento “El Alamein” della Brigata bersaglieri Garibaldi di Caserta, dove si terrà il Campionato Provinciale Corsa campestre per le categorie ragazzi ed esordienti (bambini/e dai 5 ai 12 della provincia di Napoli e Caserta), organizzato dalla Fidal Campania e dal G.S. Esercito Garibaldi.

Sabato 15 marzo, alle ore 16:30, si terrà la Pink Walk Music, una passeggiata sportiva in silent mode, per le strade del Vomero. Guidati dalla coach Emilia Sambiase di Rhyfel SSD, i partecipanti potranno godere di un’esperienza unica con cuffie wireless. Il punto di raccolta è presso Chupa Fruit Bar, in Via Luca Giordano 170 – Napoli, dove al termine si terrà un aperitivo detox. La quota di partecipazione alla Pink Walk Music è di 12 euro, con aperitivo detox a 4,50 euro per chi partecipa alla passeggiata. L’ evento si svolge con il patrocinio morale della V Municipalità che fin dalla 1° Race for the Cure tenutasi al Vomero, supporta le attività di Komen Italia grazie alla partecipazione della Presidente della V Municipalità Clementina Cozzolino, dell’Assessora alle Pari Opportunità Tiziana D’Aniello e della Presidente della II Commissione Grazia Isabella Continisio.

Il Padel for the Cure rappresenta un’occasione unica per coniugare attività fisica e sensibilizzazione per questo il Comitato Regionale Campania di Komen Italia, che promuove sani stili di vita e la cultura della prevenzione, invita tutti a partecipare al torneo di padel in programma e a seguire le pagine social per essere aggiornati sulle prossime attività. Sabato 22 marzo, ore 10:00 presso Euroindoor, Via San Giovanni a Casapulla. Torneo misto Gold e Silver, organizzato grazie all’impegno di Gabriella Fierro dell’associazione Donne come Noi di Capua, che supporta le Donne Operate al Seno (DOS) ogni sabato, con laboratori creativi presso la Pro Loco. Info e iscrizioni: 3316655489 – quota di partecipazione: 35 € a persona.

Incontri nelle scuole

Mercoledì 12 marzo, ore 10.30, il Comitato Regionale Campania di Komen Italia incontra nell’Aula Magna i ragazzi del Liceo Scientifico Statale “Nino Cortese” di Maddaloni (CE) e presenterà il Contest “Pensaci prima – Le Parole della Prevenzione” a cura di Komen Italia e Edulia Treccani Scuola, rivolto a ragazzi e ai loro docenti. Il contest prevede la realizzazione di un elaborato in forma scritta, audio o video, su una parola legata ai temi della prevenzione. C’è tempo fino ad aprile per candidarsi e i migliori progetti saranno premiati in occasione della Race for the Cure di Roma (8-11 maggio). Maggiori informazioni: https://komen.edulia.it/