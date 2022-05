Mattarella porta il presidente algerino a Capodimonte.

L’ammirazione per i capolavori esposti ma anche un desiderio: portare parte di quelle opere in Algeria, in una mostra.

E’ durata circa 30 minuti la visita del presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e del presidente della Repubblica Algerina, Abdelmadjid Tebboune, al Museo Capodimonte di Napoli.

Ma è una visita che potrebbe ‘continuare’ attraverso un progetto che il Capo dello Stato algerino ha espresso il desiderio di portare avanti: organizzare ad Algeri una esposizione di alcune opere del museo napoletano.

La tappa napoletana di oggi rientra nella visita di Stato in Italia del presidente algerino.

I Capi di stato, che sono stati accolti dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e dal prefetto Claudio Palomba, accompagnati dal direttore del museo Sylvain Bellenger, alla presenza anche del ministro degli Esteri, luigi Di Maio, hanno visitato la mostra ‘Oltre Caravaggio”.

Il museo ha anche donato ai Presidenti due vasi in porcellana realizzati dalla Real Fabbrica di Capodimonte. (ANSA).