Maxirissa tra ragazzini in via Ascensione

- pubblicità -

Nel quartiere Chiaia a Napoli, una rissa di grandi proporzioni ha avuto luogo, coinvolgendo decine di giovani, molti dei quali minorenni.

Le forze dell’ordine hanno già denunciato sei partecipanti all’evento, mentre continuano le ricerche per identificare gli altri coinvolti.

Questo tumultuoso episodio è avvenuto nel cuore pulsante di Napoli, durante la nottata, e ha visto protagonisti diversi ragazzi vestiti di nero. È probabile che i giovani si siano dati appuntamento di proposito per scontrarsi.

Nel frattempo, i video della rissa si sono rapidamente diffusi online, diventando virali entro poche ore. La zona precisa in cui è avvenuto l’episodio è via Ascensione, un’area del quartiere Chiaia. Allertati per l’episodio di violenza, i carabinieri della compagnia centro sono intervenuti prontamente dopo essere stati contattati tramite il numero di emergenza 112.

Sebbene alla loro giunta sul posto la maggior parte dei partecipanti alla rissa fosse riuscita a dileguarsi, le forze dell’ordine hanno fermato sei ragazzi, tutti di età compresa tra i 13 e i 16 anni, per lo più provenienti da famiglie agiate. Questi giovani indossavano felpe nere con il cappuccio, rendendo evidente la loro appartenenza ai gruppi coinvolti.

L’identificazione dei sei ragazzi è stata facilitata dalle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area.

Una volta identificati, i giovani sono stati associati all’evento e, di conseguenza, denunciati a piede libero alla Procura per i Minorenni di Napoli. Successivamente, sono stati affidati nuovamente alle cure dei loro genitori.

Le indagini da parte delle autorità competenti sono tuttora in corso con l’obiettivo di riconoscere e individuare gli altri partecipanti alla rissa.

Secondo una prima ipotesi investigativa, sembra che si siano scontrati due gruppi di studenti provenienti da diverse istituzioni scolastiche della Napoli cosiddetta “bene”, ovvero appartenenti a contesti socio-economici più privilegiati.