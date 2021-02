Medicina estetica abusiva e pericolosa in un salone di parrucchiere, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia.

Luca Abete è venuto a conoscenza di un salone da parrucchiere a Napoli in cui vengono effettuati interventi di medicina estetica, con l’utilizzo di silicone, vietato per legge da decenni. Non solo: sui social si trovano anche video in cui si promuovono interventi col botulino, che solo un medico potrebbe fare.

Questo il commento al servizio di Abete al servizii andato in onda questa sera a Striscia la Notizia:

“Nel SALONE per PARRUCCHIERI c’è uno STUDIO MEDICO ABUSIVO dove si

inietta SILICONE LIQUIDO e si fanno siringhe di BOTULINO.



Sabrina, la TRANS che opera, si dice esperta anche di FILLER VAGINALE, ma ovviamente, al mio arrivo, ha negato tutto!



Non so se è più pazza lei o coloro che si sottopongono agli interventi che dovrebbe fare un medico in uno studio abilitato…”

