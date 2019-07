Meliconi presenta Twister, centrifuga e serve l’insalata in un colpo solo.

Da oggi la classica centrifuga asciuga insalata è tutta nuova! Con Twister di Meliconi arriva in cucina una compagna divertente e utilissima nella preparazione dei contorni: la pratica centrifuga asciuga perfettamente ogni foglia e in un attimo diventa anche insalatiera, pronta per servire gustose e freschissime insalate.

Un’idea unica per rendere ancora più facile e divertente portare in tavola la freschezza e l’allegria di un’invitante misticanza arricchita con pomodorini ciliegia, mozzarella e una pioggia di chicchi di mais dolce…

Twister di MELICONI diventerà un’insostituibile amica in cucina: lei asciuga e serve, in un unico recipiente multifunzione… e poi non resta che gustare!

Utile e funzionale Twister di Meliconi si presenta con nuove colorazioni che seguono le tendenze del mercato:

– è disponibile nella dimensione Ø 26 cm e h.18 cm

– con coperchio girevole, comodo e pratico dall’impugnatura ergonomica.

– dai pratici piedini in gomma antiscivolo

– declinata nel NUOVO COLORE BLUE AVIO e nel verde lime

– con insalatiera satinata e trasparente.

Capiente e pratica la Centrifuga Twister Meliconi può essere posizionata in diversi ambienti cucina secondo le esigenze e le preferenze, integrandosi perfettamente nell’ambiente domestico, regalando un tocco di divertimento in più.

Twister Meliconi è la giusta soluzione per chi cerca qualità, praticità e vivacità in cucina!

1. GAMMA

La Centrifuga Twister Meliconi è disponibile in BLUE AVIO e verde lime, con meccanismo gira cestello.

2. PREZZI e CANALE DI VENDITA

Twister Ø 26 cm x h. 18 cm € 11,99