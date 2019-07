Metro, disagi su Linea 1 per guasto a 2 treni.

Le corse dei treni della linea 1 della metropolitana di Napoli sono limitate tra Piscinola e piazza Dante. E l’annuncio dato sulla pagina Fb dell’Azienda napoletana mobilità ha fatto scatenare la rabbia degli utenti che hanno scritto decine di post polemici. La limitazione delle corse causa anche notevoli disagi ai turisti che arrivano alla stazione ferroviaria di piazza Garibaldi.

“La limitazione di stamattina della circolazione della Linea 1 tra Piscinola e Dante è dovuta a una questione imprescindibile di sicurezza dei viaggiatori. Questa mattina si è infatti guastato un treno che è stato riportato al deposito, mentre un secondo treno ha avuto problemi nella trasmissione dei segnali a ultrasuoni. Il doppio stop dei treni ha creato un rallentamento nella frequenza dei treni e un conseguente sovraffollamento delle banchine. Il sovraffollamento delle banchine causa problemi di sicurezza, anche solo per soccorrere una persona in difficoltà”, precisa l’Azienda napoletana mobilità. (ANSA)

” Anche stamattina napoletani e turisti hanno dovuto fare i conti con l’ennesimo disservizio nell’ambito del trasporto pubblico cittadino – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari e del Trasporto pubblico -. Da quanto pubblicato anche sulla pagina Facebook dell’azienda napoletana per la mobilità la circolazione dei treni della linea 1 della metropolitana, intorno alle 9:30, è stata limitata alla tratta tra le stazioni di Piscinola e di piazza Dante mentre è stata interrotta tra piazza Dante e piazza Garibaldi. Alle 11:00 poi la circolazione è ripresa normalmente sull’intera tratta “.

” Per circa due ore, dunque – sottolinea Capodanno -, i numerosi viaggiatori ma anche i tanti turisti presenti in Città e quelli in arrivo o in partenza dalla stazione di piazza Garibaldi, hanno dovuto fare i conti con l’ennesimo improvviso disservizio, senza alcuna alternativa per potersi spostare con mezzi pubblici, se non utilizzando i pochi automezzi su gomma in circolazione o facendosela a piedi, sotto il sole “.

” Disservizi, quelli sulla linea 1 della metropolitana, che si stanno verificando sempre con maggiore frequenza – sottolinea Capodanno – suscitando rabbia e irritazione tra le migliaia di utenti che quotidianamente utilizzano il fondamentale impianto di trasporto pubblico su ferro, come si può osservare leggendo le decine di commenti negativi pubblicati sulla stessa pagina del social network ”

“ Peraltro – sottolinea Capodanno – per la linea 1 della metropolitana, in base a quanto riportato anche sul sito dell’ANM, a partire dal 1° luglio è in vigore l’orario estivo 2019 che si articola in due fasi così scadenzate: ” Dal 1 luglio al 2 agosto e dal 2 settembre all’8 settembre è in vigore l’orario festivo con una frequenza media nella fascia mattinale di 10’ e pomeridiana di 12’; dal 3 agosto al 1 settembre i treni circolano secondo una “fascia oraria unica” dalle ore 6.00 alle ore 23.02 con una frequenza corse di 14 minuti, valida tutti i giorni, feriali e festivi. “. Una sgradita sorpresa che certamente non è stata molto gradita alla numerosa utenza “.

“ Ma, non finisce qui – puntualizza Capodanno -. Le seconde uscite delle stazioni di Rione Alto II (via D’Antona), Montedonzelli via dell’Erba e Montecalvario (stazione Toledo) resteranno chiuse al pubblico per tutto il periodo dal 22 giugno all’ 08 settembre. Sempre nell’ambito del trasporto su ferro, ad aumentare i disagi contribuisce anche il fermo della funicolare di Mergellina, chiusa al pubblico dal 30 giugno al 1 settembre “.