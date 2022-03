Metro, Giovannini: su treni nuovi decide ANSFISA.

“A decidere sui tempi di immissione in servizio dei nuovi treni del Metrò’ linea 1 di Napoli, consegnati a partire da Marzo 2020 ed ancora fermi nei depositi saranno i tecnici di ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezze nelle Ferrovie)” Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Enrico Giovannini, rispondendo alla domanda di un giornalista alla presentazione del “dibattito pubblico” sull’ Alta Velocità Sa-Rc.

“Tocca a loro la valutazione – non conosco la questione in dettaglio – ha aggiunto il ministro”.

ANSFISA ha ricevuto il 13 Gennaio scorso la perizia tecnica richiesta al Comune di Napoli sulle cause dell’ incendio avvenuto a luglio 2021 su uno dei nuovi treni in sede di collaudo.

Nel frattempo nuovi treni , in aggiunta ai 6 già consegnati dalla spagnola CAF, fermi in deposito sono pronti per il trasporto a Napoli.

Sulla vicenda una interrogazione al Ministro dei Trasporti è stata presentata dal deputato di Leu Valeria Di Lorenzo.

Giovannini ha annunciato investimenti cospicui sulla Metropolitana di Napoli.

“Noi assegniamo i fondi – ha aggiunto il ministro – poi le decisioni spettano alle autorità locali “. (ANSA).