Metro Linea 1, chiusura tratta Piscinola-Colli Aminei

Per consentire il rifacimento dei binari di metro linea 1 è necessaria la chiusura della tratta compresa tra le stazioni di Piscinola e Colli Aminei.

Lo rende noto in un comunicato Anm, spiegando che i lavori avranno inizio non prima del 20 giugno e che richiederanno circa 3 mesi per la complessità tecnica delle attività che non possono essere svolte esclusivamente in orario notturno.

Un servizio di bus sostitutivi garantirà i collegamenti tra le diverse stazioni. Anm comunicherà con adeguato anticipo la data di inizio dei lavori dettagliando tutte le info sul servizio sostitutivo.

Le fermate interessate dalla chiusura includono Frullone, Chiaiano e Piscinola, fino al capolinea di Scampia. Per ridurre i disagi ai pendolari, ANM ha annunciato l’attivazione di bus sostitutivi per garantire i collegamenti tra le stazioni chiuse.

Il consiglio comunale è intervenuto sulla vicenda, sollecitando ANM a fornire dettagli operativi sul servizio sostitutivo per garantire la mobilità dei cittadini. La chiusura estiva potrebbe avere un impatto significativo sugli spostamenti quotidiani, soprattutto per i pendolari dell’area nord e collinare.