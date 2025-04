Metro Linea 1, operativa stazione Centro Direzionale

- pubblicità -

Il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Edoardo Cosenza, hanno visitato questa questa mattina la nuova stazione Centro Direzionale della Linea 1 metropolitana in funzione da ieri pomeriggio.

La nuova fermata, nel cuore della City, porta a venti le stazioni operative lungo il tracciato della linea 1 e rappresenta una svolta per la mobilità cittadina, avvicinando in pochi minuti il centro storico a tutta l’area degli uffici.

Entra nel vivo il piano di rilancio di una zona importante della città, che proseguirà nei prossimi mesi con l’apertura della stazione Tribunale.

“Dopo un lungo lavoro – ha commentato il sindaco Gaetano Manfredi – abbiamo finalmente aperto la stazione Centro direzionale, che è strategica non solo perché questa zona è molto frequentata e vi risiedono numerosi abitanti, ma anche perché diventa un punto di interscambio fondamentale nel progetto di mobilità che abbiamo per la città. Nel giro di qualche mese apriremo la stazione Tribunale e, nel frattempo, procedono i lavori per quello che è l’obiettivo primario: il collegamento con l’aeroporto. Per quanto riguarda la zona del Centro direzionale, abbiamo un progetto di riqualificazione che partirà progressivamente. Vogliamo fare in modo che questo quartiere diventi un punto di riferimento per la città non solo durante l’orario d’ufficio, ma anche di sera e nel fine settimana. Sarà uno spazio moderno, un luogo di aggregazione, un’area destinata alla movida e agli eventi”.



“Questa stazione è importante non solo per il Centro Direzionale, e non solo perché ha stimolato investimenti sul Palaeventi, che si trova a cento metri da qui, ma anche perché sarà un interscambio fondamentale per la mobilità, vista la grande disponibilità di aree di parcheggio –ha sottolineato l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Edoardo Cosenza –. Attualmente, questi parcheggi sono chiusi il sabato pomeriggio e la domenica, ma potrebbero essere utilissimi per chi, dall’area Est, viene in città. Proprio per questo stiamo studiando un biglietto integrato parcheggio-metro Linea 1. Ma non ci fermiamo: la stazione Tribunale è quasi pronta e puntiamo ad arrivare a Capodichino per giugno 2027. Questo significherà essere la prima città al mondo con una metropolitana che collega aeroporto, stazione alta velocità e porto”.