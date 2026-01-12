Metro Linea 2, chiude Stazione Montesanto

- pubblicità -
Dal 25 gennaio al 24 aprile, Rete Ferroviaria Italiana avvia una fase cruciale del programma di riqualificazione delle stazioni campane: la stazione Napoli Montesanto della Linea 2 sarà chiusa ai viaggiatori per consentire interventi di potenziamento e manutenzione.
Cosa prevede questa fase dei lavori
- Sostituzione integrale delle scale mobili Intervento necessario per adeguare la stazione agli standard di accessibilità e sicurezza.
- Restyling delle scale fisse Per migliorare fruibilità e comfort.
- Chiusura temporanea della fermata I passeggeri dovranno utilizzare le stazioni limitrofe della Linea 2 (Piazza Amedeo o Piazza Cavour).
- Fase successiva (già programmata) Riqualificazione del fabbricato viaggiatori, per rendere la stazione più moderna, funzionale e accogliente.
Tempi e investimenti
- Durata della chiusura: 25 gennaio – 24 aprile.
- Conclusione dell’intero progetto: 2026.
- Investimento complessivo: oltre 5 milioni di euro, finanziati con fondi PNRR.
Impatto sulla mobilità e sulla città
- La chiusura di Montesanto pesa su un nodo intermodale strategico (Linea 2, Cumana, Funicolare).
- L’intervento rientra in un più ampio processo di ammodernamento delle stazioni campane, con obiettivi di sostenibilità, qualità del servizio e sicurezza.
- La scelta di concentrare i lavori in un’unica finestra temporale riduce la durata complessiva dei disagi, ma richiede una gestione attenta dei flussi nelle stazioni vicine.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.