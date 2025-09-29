Metro, stop Linea 2 per 4 giorni per lavori

- pubblicità -

Si prospettano disagi significativi per i pendolari e i viaggiatori della Metro Linea 2 di Napoli, gestita da Trenitalia (Gruppo Ferrovie dello Stato). A causa di lavori di manutenzione straordinaria e improrogabile, concentrati in particolare nella stazione di Napoli Campi Flegrei, la circolazione ferroviaria subirà una serie di consistenti modifiche per quattro giorni consecutivi, da domani al 2 ottobre. L’obiettivo degli interventi, seppur causa di temporanei inconvenienti, è migliorare l’efficienza e la sicurezza dell’infrastruttura.

L’interruzione del servizio è stata pianificata in due fasi distinte, focalizzate sulle ore centrali della mattinata per minimizzare l’impatto sulle prime e ultime corse del giorno. Nei primi due giorni, lunedì e martedì, la circolazione sarà completamente sospesa dalle ore 9,30 alle 12,30. In questa fascia oraria, i treni non circoleranno nel tratto vitale compreso tra Napoli Campi Flegrei e Napoli Gianturco, di fatto isolando il cuore della linea metropolitana. Per garantire la mobilità, sarà attivato un servizio di bus sostitutivi che coprirà il percorso tra Napoli San Giovanni Barra e la stazione di Napoli Centrale.

Queste modifiche comporteranno anche la cancellazione totale o parziale di diverse corse, sia metropolitane che regionali; ad esempio, il treno Met 5104 terminerà la sua corsa a Napoli Centrale, mentre il Met 21479 partirà da Napoli Centrale invece che da Campi Flegrei, come di consueto. Il copione delle variazioni si ripeterà con un cambio di tratta nelle giornate di mercoledì 1° e giovedì 2 ottobre, mantenendo invariata la fascia oraria di sospensione, sempre dalle ore 9,30 alle 12,30. In questi due giorni, l’interruzione interesserà il tratto occidentale della linea, bloccando la circolazione tra Napoli Campi Flegrei e la stazione di Pozzuoli Solfatara.

Anche in questo caso, la Linea 2 sarà supportata da bus sostitutivi attivi tra Villa Literno/Pozzuoli e Campi Flegrei, e si prevedono tagli e limitazioni per un elevato numero di collegamenti, sia locali che interregionali.

Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha specificato che gli orari di interruzione potrebbero subire lievi scostamenti, avvenendo poco prima o poco dopo gli orari programmati, invitando i viaggiatori alla massima attenzione. Per quanto riguarda la logistica del trasporto alternativo, le fermate dei bus sono previste, nella maggior parte dei casi, sui piazzali antistanti le stazioni. Fanno eccezione due punti nevralgici: per la stazione di Napoli Centrale, il terminal dei bus sarà situato presso corso Arnaldo Lucci, mentre a Quarto di Marano la fermata sarà localizzata alla palina Eav.