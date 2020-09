Metropolitana, Comune e Prefettura firmano protocollo legalità per cantieri Linee 1 e 6.

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha firmato stamani con il Prefetto Marco Valentini il nuovo protocollo di legalità per le linee 1 e 6 della Metropolitana. In Prefettura erano presenti anche i rappresentanti della Direzione dell’Ispettorato territoriale del lavoro, delle società concessionarie per la linea 1 e 6 della Metropolitana e delle Organizzazioni sindacali.

Il documento contiene ulteriori misure per il contrasto della criminalità negli appalti pubblici e sarà operativo sui cantieri delle linee metropolitane 1 e 6 di Napoli, prevedendo il monitoraggio degli appalti attraverso una piattaforma digitale a cui avranno accesso oltre che i firmatari del protocollo anche le forze dell’ordine per eseguire i controlli necessari.

La piattaforma sarà implementata settimanalmente dal Comune e dalle Concessionarie e conterrà tutti i dati di accessi, presenze e lavorazioni nei diversi cantieri.

Sarà accessibile alle forze dell’ordine per i controlli di competenza e la gestione del protocollo e delle questioni ad esso connesso saranno affidate ad una cabina di regia istituita presso la sezione antimafia della Prefettura.

Un documento importante, di legalità e trasparenza per una sinergica gestione e contrasto alle infiltrazione mafiose delle opere pubbliche.