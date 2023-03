Metropolitana, linea 2 ferma, una persona investita da treno in corsa.

Ferma la circolazione in entrabi i sensi dei treni della Linea 2 della Metropolitana.

Questa mattina intorno alle 5:30, in dinamiche ancora tutte da chiarire, una persona, non ancora identificata, è stata investita da un treno in corsa tra le stazioni di Mergellina e Piazza Amedeo.

Non è chiaro neanche in che condizioni sia la persona investita dal treno.

Le forze dell’ordine sono sul posto per chiarire quanto accaduto.

In questi minuti la circolazione dei treni sta riprendendo.

Seguiranno aggiornamenti.