Metropolitana, ripresi i test sui binari dei nuovi treni.

Si riavvicina l’entrata in servizio dei nuovi treni della Linea 1 della Metropolitana, dopo lo stop a causa di un incendio avvenuto nel luglio scorso.

La situazione sembra in miglioramento, intanto, perché proprio tra ieri e oggi sono iniziati nuovi test per il collaudo. Per questo motivo, infatti, ANM ha disposto la chiusura anticipata del servizio per il 17 e 18 gennaio 2022.

Con questa chiusura si può precedere alla prova vera e propria sui binari di questi nuovi vagoni che arrivano dalla Spagna, precisamente realizzati dalla Caf. E la prima prova ufficiale dopo i disagi di luglio c’è stata proprio ieri notte.

Dopo il tavolo di confronto tra il Comune e Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti, avvenuto qualche giorno fa, è stato comunicato che i nuovi treni saranno in funzione entro la fine del 2022.

Se tutto andrà velocemente e senza intoppi, i primi vagoni potranno entrare in servizio anche entro l’estate.

Ovviamente ci saranno vantaggi importanti per i viaggiatori perché si ridurranno i tempi di attesa, i treni passeranno con una frequenza maggiore che dovrebbe arrivare a 3 minuti e saranno più sicuri.