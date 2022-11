Million Day, vinto un milione a Quarto.

Domenica fortunata per i giocatori del Million Day. Come riporta l’agenzia Agimeg, il 13 novembre sono state infatti messe a segno due importanti vincite: la prima, e più sostanziosa, in provincia di Napoli e precisamente a Quarto. Il fortunato ha portato a casa 1 milione di euro grazie ad un sistema ridotto, diventando così il 28esimo milionario di questo 2022 grazie all’estrazione del Million Day. Si tratta inoltre della vincita milionaria numero 228 da febbraio 2018.

Meno consistente, ma comunque degna di nota, la seconda vincita domenicale registrata a Mazzano (provincia di Brescia), dove un fortunato giocatore ha guadagnato 100.000 euro grazie ad una giocata con l’opzione Extra. Dal lancio di questa modalità di gioco, sono state dieci le vincite del premio più alto a disposizione. lb/AGIMEG