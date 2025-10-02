Minacce a Catello Maresca via TikTok

- pubblicità -

Un episodio gravissimo e inquietante, che dimostra quanto la criminalità organizzata cerchi ancora di intimidire chi si espone pubblicamente per difendere la legalità. Durante una diretta su TikTok, il magistrato Catello Maresca è stato bersaglio di minacce esplicite da parte di profili anonimi che inneggiavano a boss mafiosi come Francesco Schiavone (“Sandokan”), Totò Riina e Giuseppe Setola.

Le frasi apparse in tempo reale — “Se ti acchiappa Sandokan” e “Fece bene Totò Riina, ci vorrebbe un altro Totò per far saltare in aria te, Gratteri e Nordio” — evocano un linguaggio tipico delle intimidazioni mafiose. Maresca stava commentando un profilo collegato proprio a Setola, figura di spicco dell’ala stragista dei Casalesi, condannato all’ergastolo anche grazie al lavoro investigativo dello stesso magistrato.

Nonostante la gravità delle minacce, Maresca ha ribadito con fermezza che non farà “nessun passo indietro nella battaglia per la legalità”. Ha anche annunciato di aver dato mandato al suo avvocato per presentare denuncia e risalire agli autori di quei profili.

La reazione del pubblico è stata significativa: tantissimi messaggi di solidarietà e sostegno sono arrivati durante e dopo la diretta, a dimostrazione che la voce della legalità ha ancora forza e seguito. Maresca ha scelto TikTok proprio per raggiungere i più giovani, consapevole che la lotta alla mafia passa anche dalla cultura e dalla comunicazione.

“Esprimo tutta la mia solidarietà al magistrato e consigliere comunale Catello Maresca per le gravi minacce ricevute sui social durante una diretta”, ha detto Enza Amato, Presidente del Consiglio comunale.

“Si tratta di parole inaccettabili, che colpiscono non solo il magistrato, la cui vita è stata interamente contraddistinta dalla lotta alla camorra e alla criminalità organizzata, ma anche il consigliere comunale che rappresenta i cittadini napoletani nell’aula consiliare, impegnandosi quotidianamente a difesa della legalità e dei principi democratici”, ha concluso Amato.

Un episodio che ci ricorda quanto sia importante non abbassare la guardia e continuare a sostenere chi combatte ogni giorno contro le mafie.