Minacce a Luca Abete, Solidarietà dal Sindacato di Polizia Coisp

Il Coisp della Campania esprime solidarietà a Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia. Fra le sue numerose inchieste a tutela della legalità vi è anche un servizio mirato ad affrontare il tema della diffusione, soprattutto tra i minori, di contenuti musicali che esaltano criminalità, violenza e disprezzo per le regole e che arrivano di fatto ad educare i bambini all’odio verso la polizia, facendogli persino cantare testi apertamente ostili alle Forze dell’Ordine.

Fra i tanti figura Gaetano Cordaro, autore di una canzone con contenuti esplicitamente contro la polizia.

Ed è proprio a seguito delle riprese di tale servizio che Luca Abete avrebbe ricevuto numerosi messaggi di insulti e minacce da parte di soggetti riconducibili, pare, alla fanbase del cantante, a conferma del clima di odio e delegittimazione che certi messaggi alimentano.

“Esprimo vicinanza a Luca Abete per quanto ha subito, invitandolo a denunciare all’Autorità Giudiziaria gli autori di queste minacce. Purtroppo viviamo in un contesto sociale dove il poliziotto viene visto come il nemico da bersagliare e distruggere”- queste le dichiarazioni di Alfredo Onorato, Segretario Generale del Sindacato di Polizia Coisp campano.

Dello stesso tenore le parole di Giuseppe Raimondi, Segretario Nazionale referente del Coisp per la Campania e Basilicata il quale così commenta: “Purtroppo Cordaro non è l’unico ad inneggiare alla violenza contro le Forze dell’Ordine, ci sono anche cantanti ancor più noti che cantano di droga, di ribellione e che paradossalmente fanno passare certe cose ed atteggiamenti per leciti demonizzando i poliziotti come il nemico da combattere e non come coloro che tutelano la collettività. Esprimo quindi piena vicinanza all’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete, esortandolo a continuare nelle sue battaglie a favore della legalità.”