Minacce di morte alla moglie, arrestato dai Carabinieri a Caivano

I carabinieri hanno arrestato a Caivano un quarantenne ubriaco, con precedenti per maltrattamenti, dopo aver minacciato di morte la moglie durante la prima comunione della loro figlia.

Allertati da alcune segnalazioni, gli agenti hanno trovato l’uomo nel pieno di un litigio con il nonno materno: quando i militari hanno tentato di dividerli, ha inveito con violenza contro di loro e la moglie tentando di aggredirla più volte.

”Giuro che stasera ti do fuoco a te e a tuo padre!”, avrebbe detto. Sul posto anche il 118 con i primi soccorsi alla donna. Sottoposto ad alcol test, il quarantenne è stato arrestato per maltrattamenti e ubriachezza molesta. Per la vittima, che ha denunciato le violenze, è stato avviato il codice rosso.