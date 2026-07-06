MInacce e atti persecutori, arrestato cognato boss

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«Ti brucio nell’acido, ammazzo te e pure loro perché qua comando io», «ti taglio la gola», «ti sparo». Sono alcune delle frasi pronunciate da Luca Troncone, 47 anni, cognato del boss Vitale Troncone – detenuto al 41 bis – raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare per atti persecutori, lesioni, minacce e rapina, tutti reati aggravati dal metodo mafioso.

Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli, al termine di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

La vittima: un incensurato “colpevole” di una relazione occasionale

Nel mirino dell’indagato un uomo incensurato, che nel 2023 aveva avuto una relazione occasionale con una donna legata a un esponente di vertice del clan Troncone, attivo nel quartiere napoletano di Fuorigrotta.

Da quel momento, secondo gli investigatori, Troncone avrebbe avviato una campagna di intimidazioni e violenze per costringere la vittima ad abbandonare il quartiere.

Tre anni di minacce e aggressioni

La vicenda si è protratta dal 2023 all’aprile 2026, con episodi ripetuti di: minacce di morte, spesso accompagnate da riferimenti alla propria appartenenza familiare al clan; aggressioni fisiche; pressioni ambientali per isolare la vittima; pedinamenti e intimidazioni sotto casa.

Il culmine della violenza è stato registrato all’esterno di una discoteca di Varcaturo, dove la persona offesa è stata aggredita.

A questo episodio ne è seguito un altro, durante il quale Troncone avrebbe rapinato il casco della vittima, costringendola a fuggire all’estero: l’uomo si è rifugiato in Francia per due settimane.

Le prove raccolte dai carabinieri

I militari hanno ricostruito l’intera sequenza di atti persecutori grazie a: immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona; testimonianze di persone presenti ai vari episodi; riscontri tecnici e dichiarazioni della vittima.

Il quadro investigativo ha permesso alla DDA di contestare il metodo mafioso, ritenendo che Troncone abbia sfruttato la propria vicinanza familiare al boss Vitale Troncone per rafforzare la capacità intimidatoria.

Il contesto clanico

Il clan Troncone è storicamente radicato nell’area occidentale di Napoli, con interessi in estorsioni, traffici illeciti e controllo del territorio. La figura di Vitale Troncone, attualmente al carcere duro, continua a rappresentare un riferimento per la consorteria.