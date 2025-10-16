Minaccia il padre, arrestato dai Carabinieri a Frignano

- pubblicità -

Minaccia il padre per costringerlo a consegnargli del denaro. È successo ieri sera a Frignano (Caserta), nell’agro aversano, dove i Carabinieri hanno arrestato un 29enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il giovane, disoccupato e con precedenti, avrebbe avuto una violenta lite con il padre convivente, nel corso della quale lo avrebbe minacciato di morte per costringerlo a consegnargli dei soldi.

Le urla e la concitazione hanno richiamato l’attenzione dei vicini, che hanno allertato i Carabinieri della Compagnia di Aversa attraverso il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Frignano, già in zona per un servizio di controllo del territorio.

I militari hanno riportato la calma e bloccato il 29enne, trovato ancora in evidente stato di agitazione.

Dopo le formalità di rito, il 29enne è stato arrestato per minacce gravi e tentata estorsione ai danni del padre e successivamente portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.