Minacciano perito assicurazione, arrestati dai Carabinieri a Castellammare

Minacciano e scaraventano in mare il perito assicurativo incaricato di una relazione su un’imbarcazione e ottenere così un indennizzo.

È successo a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove i due autori dell’aggressione sono stati arrestati dai Carabinieri della compagnia stabiese in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea.

I due sono indagati per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo quanto ricostruito i due indagati, lo scorso 10 ottobre a Castellammare di Stabia, avrebbero minacciato la vittima, delegata allo svolgimento di operazioni peritali su un natante per conto della compagnia assicuratrice, per ottenere una relazione favorevole e, quindi, un indebito indennizzo assicurativo.

Il perito è stato minacciato in maniera plateale e scaraventato in mare mentre stazionava sulla banchina del porto per iniziare ad effettuare i necessari rilievi fotografici per il natante.