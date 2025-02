Minicar truccate, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

- pubblicità -

Le minicar per minorenni non dovrebbero superare i 45 km/h. Eppure, come ci racconta Luca Abete, molte vengono modificate per raggiungere velocità molto maggiori.

Tali modifiche rendono i mezzi instabili e i freni di serie inadatti.

Per capire se le minicar sono state elaborate esiste il banco di prova della motorizzazione che però, a quanto pare, non viene proprio utilizzato.

I controlli su strada sono cominciati su sollecito proprio di Striscia la Notizia.

Emerge un dato sconcertante: il 30% dei mezzi sono illegali.

Link al servizio: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/minicar-truccate-per-correre-di-piu-mezzi-instabili-e-pochi-controlli_778483/