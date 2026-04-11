Minorenne aggredito a Piazza Carolina, un fermo

- pubblicità -

La Polizia di Stato ha eseguito un fermo disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nei confronti di un giovane accusato di lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da fuoco, con l’ulteriore aggravante del metodo mafioso, per l’aggressione ai danni di un minorenne avvenuta lo scorso 1° aprile in Piazza Carolina, a pochi passi dalla Prefettura, area già segnata da episodi di violenza.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il fermato sarebbe giunto sul posto a bordo di un ciclomotore guidato da un complice non ancora identificato. Con il volto coperto e armato di pistola, si sarebbe avvicinato al minorenne colpendolo alla testa con il calcio dell’arma e sparando poi diversi colpi alle gambe.

La vittima era in compagnia di alcuni coetanei. A scatenare l’aggressione, secondo gli inquirenti, potrebbe essere stato un semplice “sguardo di troppo”, elemento che conferma la natura predatoria e intimidatoria dell’azione.

La Squadra Mobile, coordinata dalla DDA, ha raccolto in tempi rapidi gravi indizi di colpevolezza grazie soprattutto all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che hanno ripreso le fasi dell’agguato e permesso di ricostruire con precisione la sequenza dei fatti.

Le indagini proseguono per identificare il conducente del ciclomotore e verificare eventuali collegamenti con contesti criminali organizzati.