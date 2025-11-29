Mirò alla Pietrasanta, incontro con Achille Bonito Oliva mercoledì 3

- pubblicità -

Mercoledì 3 dicembre, alle ore 11.00 alla basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta – Piazzetta Pietrasanta, 17-18 a Napoli -, si svolgerà l’incontro riservato alla stampa, per la mostra Joan Mirò: per poi arrivare all’anima.

La rassegna, dedicata all’artista Joan Mirò, aprirà al pubblico il 5 dicembre e sarà visitabile sino al 19 aprile 2026, celebrando l’istrionico artista spagnolo.

All’incontro con la stampa sarà presente il curatore Achille Bonito Oliva.

L’esposizione, prodotta da Navigare srl, con il patrocinio del Comune di Napoli, del Consolato di Spagna e dell’Instituto Cervantes, e la partecipazione di Lapis Museum, conta circa 100 opere, tra litografie, acquetinte e acqueforti appartenenti a collezioni private, divise in 7 aree tematiche, per raccontare il percorso di sperimentazione artistiche del maestro catalano e il rapporto profondo di Miró (1893 -1983) con la parola, la grafica e le diverse tecniche della stampa.

In mostra saranno presenti le tavole che accompagnano i volumi I e II del catalogo ragionato delle sue litografie. Tra le altre opere esposte, anche alcune copertine di LP disegnate dall’artista, e la personale interpretazione del personaggio teatrale Ubu Roi creato nel 1896 da Alfred Jarry, padre della Patafisica. Di grande suggestione, infine, anche la raccolta di opere dedicate a soggetti ricorrenti nell’arte di Miró: la figura femminile, il mondo della natura, in particolare degli uccelli, e i famosi “Personnages”, figure ibride, immaginarie, collegate ad un’idea di universo e di natura primordiale. La rassegna si svolge con approvazione delle opere da parte dell’ Estate Joan Mirò.