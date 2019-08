Mirò in mostra al Pan dal 25 settembre.

Arriva a Napoli una mostra dedicata a Joan Mirò. Dal 25 settembre al 23 febbraio 2020, al Pan, Palazzo delle Arti Napoli, in via dei Mille 60, sarà possibile visitare l’esposizione dal titolo “Joan Miró. Il linguaggio dei segni”.

La mostra, promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e organizzata dalla Fondazione Serralves di Porto con Cor, Creare Organizzare Realizzare, si configura come il più importante evento culturale della stagione autunnale napoletana.

A cura di Robert Lubar Messeri, professore di Storia dell’arte all’Institute of Fine Arts della New York University, e sotto la guida di Francesca Villanti, direttore scientifico Cor, il percorso espositivo riunisce ben ottanta opere tra quadri, disegni, sculture, collage e arazzi, tutte provenienti dalla straordinaria collezione di proprietà dello Stato portoghese in deposito alla Fondazione Serralves di Porto.

La mostra sarà inaugurata il 24 settembre.