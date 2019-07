Mita Summer Fashion, a Mola di Bari lo stato dell’arte del make up.

Dalle ore 19.00 Giovedì 11 Luglio 2019 si terrà la I edizione del “Mita Summer Fashion” presso una località da sogno “Al Sole Resort” a Mola di Bari. Un evento da non perdere che annuncia in questo primo appuntamento, una serata dedicata al mondo della moda, della cultura, dell’arte, del make up e dello spettacolo, in passerella vedremo sfilare stilisti senior e giovani emergenti in sinergia con performance di artisti di calibro, special guest della serata sarà il comico di Zelig e Colorado Massimo Bagnato.

Una splendida kermesse ideata e organizzata da Maria Teresa Gazaneo e Nicola D’Avanzo, titolari di Mita Cosmetics,“Il nostro obiettivo – spiegano gli organizzatori- è valorizzare il made in Italy nel nostro territorio, l’abbigliamento fatto a mano, la tradizione italiana il lavoro artigianale e tutto ciò che coinvolge il mondo della bellezza.” Cerchiamo persone – giovani e meno giovani – che abbiano idee creative, originali e innovative”. In collaborazione con l’agenzia B&20 events di Paolo Distaso e il coordinatore/ make up artist Paolo Demaria . Il programma prevede un accoglienza degli ospiti prevista alle ore 19,00, a seguire un cocktail di benvenuto offerto nella terrazza sul mare per le ore 20,00, ed infine il tanto atteso fashion show che avrà inizio alle ore 21,00, la serata sarà presentata dalla conduttrice Francesca Mori, mentre Leo Bozzi si conferma come direttore artistico, per una serata piena di sorprese e riconoscimenti istituzionali, il tutto accompagnato dalle note del dj set: Deejay Team. Un momento di particolare attenzione sarà inoltre dedicato al concorso rivolto agli emergenti, con la presenza di una giuria tecnica di qualità: il contest prevede due premi distinti, (uno dal valore di 500,00 euro in prodotti make up e l’altro dal valore di 1000,00 euro, per la realizzazione di uno shooting fotografico).

Tra le performance artistiche, grandi talenti come: Italia Vogna cantante italo brasiliana nota anche per aver duettato con una delle voci più celebri a livello internazionale Mario Biondi; Letizia Cobaltini (poetessa); Akshara (ballerine indiane); Micaela Perilli (ballerina e coreografa di danza contemporanea); Raffaella Rinaldi (violinista); Daniel Clisini (cantante di soli 13 anni, a breve presente a Italia’s Got Talent ), Carlotta Sfolgori attrice (si esibirà con un monologo), Maria Pierno scultrice che per l’occasione esporrà alcune statue in Malta di Geris.

Tra i brand che sfileranno in passerella: ospite speciale Pietro Paradiso, stilista eccentrico e geniale che interpreta una moda che si evolve nel tempo inebriata dall’effimero senso del bello; Arianna Laterza Haute Couture crea capi esclusivi e particolari curati nel minimo dettaglio; Leonidè Mon lo stile di una donna moderna e seducente che non lascia mai nulla al caso; Tania Spagnolo una stilista o meglio una fashion maker, che propone capi unici puntando all’ esaltazione della femminilità; Beaky Elle sinergia tra occidente e oriente, originalità e spensieratezza per un nuovo brand della moda made in India; Diamond eleganza e originalità per una giovane stilista pugliese; Maria Pia Eramo, abiti da sera in pura seta ricercati capi di alti sartoria; Doppia EsseT-Shirt di Simona Scalabrini il messaggio di tendenza che diventa il vostro messaggio; Roberto Novarese, quando l’unicità di un capo mostra il valore autentico della vera artigianalità e qualcosa di inimitabile; 26_7Twentysixseven collezione uomo/ donna, quanto la moda fa tendenza.