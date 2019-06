Mobilità in deroga, ok dal Ministero del Lavoro.

Sboccate finalmente dal Ministero del Lavoro le risorse per il pagamento della mobilità in deroga per i lavoratori delle aziende che operano nelle aree di crisi complesse della Regione Campania che avevano terminato il trattamento di mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018.

“Siamo stati impegnati a garantire- afferma l’Assessore Sonia Palmeri– a questa fascia di lavoratori una proroga di 12 mesi del trattamento di mobilità.

Parliamoci chiaro, questo è solo il sostegno per centinaia di famiglie in difficoltà.

L’ obiettivo finale però è quello di puntare a sviluppo economico e crescita occupazionale!”

La Regione Campania presieduta dal governatore Vincenzo De Luca sempre al fianco dei lavoratori e dei cittadini.