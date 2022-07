Molo San Vincenzo, Città verticale e Galleria Umberto, stanziati finanziamenti dal Comune.

La giunta comunale di Napoli ha approvato due atti deliberativi che rendono concreta la realizzazione della passeggiata che porterà i cittadini ad utilizzare il Molo San Vincenzo.

La prima delibera, su proposta congiunta del sindaco Gaetano Manfredi degli assessori ai Trasporti e Urbanistica Edoardo Cosenza e Laura Lieto, prende atto della copertura economico-finanziaria dell’opera, pari a circa 5.700.000 euro, attraverso la rimodulazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) “Napoli – Centro storico”.

La seconda delibera, su proposta del Sindaco, approva il testo del Protocollo di Intesa da sottoscrivere a breve dal Ministero della Difesa, dal Comune di Napoli, dall’Agenzia del Demanio e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale.

“Continua – ha detto il sindaco Manfredi – l’impegno dell’Amministrazione per restituire il mare ai cittadini aprendo finalmente il Molo San Vincenzo alla città. Oggi due atti concreti che consentiranno, attraverso il prolungamento pedonale di piazza Municipio verso l’area portuale, di raggiungere la Base Navale ed il Molo San Vincenzo secondo il percorso approvato in linea tecnica in aprile ed oggi finanziato”.

La Giunta comunale di Napoli ha approvato su proposta degli assessori all’Urbanistica Laura Lieto e al Verde Vincenzo Santagada la delibera per la progettazione esecutiva della città verticale: ‘Riqualificazione dei percorsi pedonali fra la collina e il Mare’.

La delibera per un importo complessivo di oltre 7 milioni e ottocentomila euro finanziato nell’ambito del, patto per la città di Napoli prevede lavori distinti nei seguenti sei ambiti di intervento: Scalinata monumentale di Montesanto, Scala Pedamentina, Salita del Petraio, Salita Moiariello, Calata del Petraio, Salita Cacciottoli.

“Questo progetto prevede, attraverso i percorsi pedonali individuati, di collegare il sistema dei parchi e del verde con il sistema infrastrutturale e con le emergenze storico architettoniche della città. E’ anche l’infrastruttura fisica di una rete di progetti culturali e pratiche sociali che si organizzano lungo questi percorsi”, dichiarano gli assessori Lieto e Santagada.

La Giunta comunale di Napoli ha approvato oggi su proposta degli assessori al Bilancio Pierpaolo Baretta e all’Urbanistica Laura Lieto – il programma di attività che il Comune e la Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Comune di Napoli dovranno porre in essere per la progettazione e la Direzione dei lavori di restauro della pavimentazione in marmo della galleria Umberto I.

L’intervento – per l’importo di 1 milione e ottocentomila euro – rientra nelle opere finanziate con le risorse del Patto per Napoli – Fondo di Sviluppo e Coesione; tutti i dettagli sono inseriti nell’accordo di collaborazione tra le parti.

In particolare è previsto il restauro del pavimento in marmo con inserti in mosaico e la pulizia dell’intera pavimentazione nonché la ristrutturazione e l’allestimento dell’immobile sito all’interno della struttura, messo a disposizione della Sidief s.p.a, al fine di creare una postazione per la Polizia Locale a presidio della Galleria. (ANSA).