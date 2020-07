Mondragone, prorogata zona rossa.

E’ stata prorogata’ a Mondragone (Caserta) la zona rossa per l’area ‘Palazzi ex Cirio’. Lo rende noto l’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

“Alla scadenza di oggi della precedente ordinanza, tutte le misure di prevenzione e contenimento di possibile contagio nell’area delimitata degli ex palazzi Cirio di Mondragone, saranno prorogate ulteriormente, fino al 7 luglio prossimo” fa sapere l’Unità di Crisi regionale. (ANSA).