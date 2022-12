Monte di Procida, problemi per i disabili (e l’indolenza del Comune), il servizio di Luca Abete a Striscia La Notizia.

Monte di Procida, problemi per i disabili (e l’indolenza del Comune).



Luca Abete torna a occuparsi di barriere architettoniche e in particolare di un ufficio pubblico di Monte di Procida (Napoli) in cui ci sono parecchie cose che non funzionano, a cominciare dal montascale per disabili.

Il nostro inviato ha mandato in avanscoperta l’avvocato e attivista Benedetta De Luca, ma ha scoperto anche un’altra situazione paradossale. Il Sindaco, però, nega le problematiche.



Qui il sevizio

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/monte-di-procida-problemi-per-i-disabili-e-lindolenza-del-comune_319883/