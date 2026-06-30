Montesanto, Manfredi: serve intervento incisivo forze dell’ordine

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Sulla sparatoria avvenuta ieri sera nella zona di Montesanto, dove è stato visto aggirarsi un uomo armato di un kalashnikov, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi invoca un’azione rapida e incisiva delle forze dell’ordine.

«Credo che ci voglia un intervento immediato da parte delle forze dell’ordine, che so stanno identificando i responsabili», ha dichiarato rispondendo ai giornalisti.

Immagini videosorveglianza

Il primo cittadino ha spiegato che il sistema di videosorveglianza ha ripreso l’intero episodio: «Mi auguro che ci sia rapidamente un intervento e che queste persone vengano assicurate alla giustizia, perché non è accettabile che questo possa avvenire».

Manfredi ha poi puntato l’attenzione sulle baby gang che stanno agendo con crescente spregiudicatezza nei quartieri centrali della città: «Ci sono bande di giovanissimi che devono essere arrestate il più presto possibile. Il tema è sgominare questi gruppi, che credo siano noti alle forze dell’ordine, e bisogna intervenire rapidamente».

Baby gang fenomeno non sottovalutabile

Un fenomeno che, secondo il sindaco, non può essere sottovalutato: «Non va assolutamente minimizzato. Adesso bisogna intervenire in maniera radicale, perché credo che le persone implicate siano ben note».

Le dichiarazioni arrivano mentre proseguono le indagini della Polizia di Stato e della Squadra Mobile, impegnate a ricostruire la dinamica degli spari e a individuare il giovane armato che ha seminato il panico nel cuore di Montesanto.