Morta la donna ferita a colpi di pistola in strada

Non ce l’ha fatta Daniela Strazzullo, la 31enne trovata dai carabinieri con una ferita da colpo d’arma da fuoco in auto nella notte tra mercoledì e giovedì a Volla, in provincia di Napoli.

La donna è morta nella notte presso l’Ospedale del Mare, dove era ricoverata in condizioni disperate.

Poco distante da lei, in via Pinocchio nella periferia est di Napoli, si era tolta la vita con la stessa pistola calibro 9 la 34enne Ilaria Capezzuto.

Secondo la ricostruzione, la 34enne avrebbe prima sparato a Daniela Strazzullo, poi si sarebbe suicidata.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Torre del Greco, coordinati dalle Procure di Napoli e Nola.