Morta turista colpita da oggetto ai Quartieri Spagnoli

Una tragica vicenda ha scosso la comunità napoletana e non solo. Nei Quartieri Spagnoli, nel centro storico di Napoli, una giovane turista padovana di 30 anni è morta dopo essere stata colpita alla testa da un vaso caduto da un balcone. La notizia del decesso è stata confermata da fonti dell’ASL Napoli 1.

La vittima, Chiara Jaconis, era stata prontamente ricoverata presso l’Ospedale del Mare in seguito all’incidente. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei medici e ulteriori esami effettuati il giorno seguente, le speranze di salvezza si sono infrante di fronte alla gravità delle ferite riportate. Chiara si trovava a Napoli per una tranquilla passeggiata domenicale, attraversando le pittoresche vie della città, quando in via Sant’Anna di Palazzo è stata colpita in maniera fatale alla testa dal vaso.

Le ferite riportate si sono dimostrate troppo gravi e la giovane ha cessato di vivere dopo meno di due giorni di ricovero. Ora, la salma di Chiara è stata messa a disposizione del pubblico ministero per l’autopsia, che aiuterà a chiarire ulteriormente le dinamiche e le cause del decesso.

La Procura di Napoli ha avviato un’indagine ipotizzando il reato di omicidio colposo, per ora senza imputare specifici colpevoli. Subito dopo l’incidente, era stato aperto un fascicolo con l’ipotesi di lesioni colpose gravissime, ma con il tragico esito si è passati a un’ipotesi più grave. Le indagini sono state affidate alla Squadra mobile, con la collaborazione dei commissariati di San Ferdinando e Montecalvario, che hanno già effettuato i primi rilievi sul luogo dell’incidente.

L’ipotesi investigativa principale si concentra sulla possibile mancata vigilanza del vaso, che originariamente doveva essere ben fissato e sicuro. Se venisse confermata l’ipotesi di omicidio colposo, si tratterebbe di una responsabilità attribuibile a chi avrebbe dovuto garantire la sicurezza degli oggetti posti sui balconi, al fine di evitare tragedie simili.

La comunità locale, così come i turisti che frequentemente visitano Napoli, confidano nel lavoro delle autorità affinché si faccia giustizia per Chiara e la sua famiglia possa trovare un po’ di pace in un momento così doloroso.