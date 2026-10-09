Morte Calignano, arrestato datore di lavoro

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I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di arresto domiciliare nei confronti di un imprenditore di 37 anni di Caivano, ritenuto responsabile, secondo l’accusa, della morte di Salvatore Calignano, l’operaio edile deceduto il 3 ottobre scorso all’ospedale di Giugliano in Campania dopo essere precipitato da un capannone industriale di Caivano durante l’esecuzione di lavori edili.

Il provvedimento cautelare è stato disposto dal Gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura. All’indagato vengono contestati i reati di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

Nell’inchiesta risulta coinvolto anche il committente dei lavori, proprietario del capannone dove si è verificato l’incidente, anch’egli iscritto nel registro degli indagati.

Le indagini coordinate dalla Procura hanno inoltre accertato che la vittima e gli altri due operai impegnati nel cantiere lavoravano senza regolare contratto, in condizioni di lavoro irregolari.

L’incidente risale al 3 ottobre, quando Calignano riportò gravissime ferite in seguito alla caduta dall’edificio sul quale stava operando insieme ad altri lavoratori. Nonostante i soccorsi e il successivo ricovero in ospedale, l’uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate.