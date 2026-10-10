Morte Calignano, l’ordinanza d’arresto, lavoro in nero e senza protezioni

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I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore di 37 anni di Caivano, datore di lavoro di Salvatore Calignano, l’operaio edile deceduto il 3 ottobre scorso all’ospedale di Giugliano in Campania dopo essere precipitato dal tetto di un capannone dove stava svolgendo lavori insieme ad altri due operai.

Il provvedimento, disposto dal Gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura, contesta all’indagato i reati di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Risulta indagato anche il proprietario del capannone, committente dei lavori.

Secondo gli accertamenti della Procura, la vittima e gli altri due operai lavoravano senza regolare contratto.

Esclusa l’ipotesi dello spostamento del corpo

Le indagini hanno inoltre chiarito che il corpo di Calignano non fu spostato dopo l’incidente, come ipotizzato inizialmente. L’operaio venne soccorso immediatamente nel punto in cui era caduto da un’altezza di circa otto metri.

La ricostruzione è stata possibile grazie alle testimonianze raccolte negli ultimi giorni e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Dai filmati emerge che, al momento dell’incidente, né Calignano né gli altri operai indossavano dispositivi di protezione individuale.

Gli investigatori hanno inoltre accertato che il datore di lavoro avrebbe tentato di regolarizzare la posizione della vittima dopo l’infortunio, formalizzandone l’assunzione con decorrenza dal giorno precedente all’incidente mortale.

I soccorsi e l’autopsia

Gli accertamenti hanno escluso omissioni nei soccorsi. Chi era presente sul posto avrebbe immediatamente allertato il 118 e atteso l’arrivo dell’ambulanza. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, sul luogo dell’incidente era presente anche il datore di lavoro.

L’autopsia, riferisce il legale della famiglia della vittima, Francesco Petruzzi, ha evidenziato lesioni compatibili con una caduta dall’alto. Traumi e fratture sono stati riscontrati allo sterno, al bacino, al polso e all’osso sacro.

La frase attribuita all’imprenditore

Tra gli elementi raccolti dagli investigatori c’è anche la testimonianza di una persona accorsa dopo la caduta. Secondo quanto riferito, il datore di lavoro avrebbe detto all’operaio ferito e ancora cosciente: «Non ti preoccupare, si risolve tutto. Se ti chiedono qualcosa, dici che ti hanno investito e l’assicurazione ti paga».

Gli accertamenti del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno inoltre confermato che la registrazione del rapporto di lavoro sarebbe avvenuta soltanto dopo l’incidente.

Le immagini di videosorveglianza si sono rivelate decisive anche per ricostruire i momenti precedenti alla tragedia: i filmati mostrerebbero Calignano sul tetto del capannone insieme ad altri operai poco prima della caduta. Il punto in cui l’uomo è precipitato coincide con l’area dove è stato poi soccorso, circostanza che smentisce definitivamente l’ipotesi di un successivo trasferimento del corpo.