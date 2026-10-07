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Morte Domenico, Riesame conferma interdizione Oppido. annullata per Bergonzoni

Di
Redazione
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Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato l’interdizione per un anno dall’esercizio della professione medica nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido, coinvolto nell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo.

I giudici hanno invece annullato la misura interdittiva nei confronti della cardiochirurga Emma Bergonzoni, seconda operatrice nell’intervento, ritenendo venute meno le esigenze cautelari.

A Oppido e Bergonzoni la Procura di Napoli contesta il falso in relazione alla cartella clinica del bambino. Entrambi sono inoltre indagati per omicidio colposo insieme ad altri cinque medici: sono quindi sette complessivamente i professionisti coinvolti nell’inchiesta.

Domenico Caliendo, che aveva quasi due anni e mezzo, era stato sottoposto il 23 dicembre 2025 a un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli.

Il bambino è morto il 21 febbraio 2026 nella terapia intensiva della stessa struttura.

Guido Oppido è difeso dagli avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge.

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