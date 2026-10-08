Morte Domenico, Riesame: Oppido spregiudicato

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Un comportamento connotato da «spregiudicatezza» e sintomatico di una personalità «tanto ostinata da far concretamente temere che, trovandosi in una condizione che lo richieda, l’indagato possa rendersi protagonista di un altro falso analogo pur di allontanare da sé ogni sospetto di errore».

Usa parole molto dure il Tribunale del Riesame di Napoli nei confronti del cardiochirurgo del Monaldi Guido Oppido. Il collegio A dell’ottava sezione, presieduto da Antonio Pepe, ha confermato la misura dell’interdizione dalla professione medica per dodici mesi.

Il provvedimento era stato disposto nel giugno scorso dal gip Mariano Sorrentino su richiesta della Procura di Napoli, nell’ambito dell’inchiesta condotta dai carabinieri del Nas sulla morte del piccolo Domenico Caliendo.

Il referto al centro dell’inchiesta

A Oppido vengono contestati i reati di falso materiale e ideologico in concorso in relazione al referto operatorio del trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre 2025 all’ospedale Monaldi. Il bambino è poi deceduto nel febbraio successivo.

Il Riesame ha ritenuto sussistenti nei confronti del cardiochirurgo sia i gravi indizi di colpevolezza sia le esigenze cautelari, entrambi contestati dalla difesa, rappresentata dagli avvocati Alfredo Sorge e Vittorio Manes.

Diversa la decisione per l’altra cardiochirurga coinvolta nell’inchiesta, Emma Bergonzoni, collaboratrice di Oppido: nei suoi confronti il tribunale ha revocato l’interdizione di sette mesi, ritenendo non sussistenti le esigenze cautelari.

Lo scontro sui tempi della cardiectomia

Uno dei punti centrali dell’inchiesta riguarda la successione degli eventi avvenuti in sala operatoria.

Oppido ha sempre sostenuto, riportandolo anche nel referto post operatorio redatto insieme a Bergonzoni il 26 dicembre, la contestualità tra la cardiectomia, cioè l’operazione con cui viene asportato il cuore del paziente, e l’apertura del box contenente l’organo del donatore.

Secondo la ricostruzione della Procura, invece, Oppido avrebbe dato inizio alla cardiectomia prima dell’arrivo del box in sala operatoria. Una circostanza che, secondo quanto emerge dall’ordinanza, viene ritenuta accertata anche dai giudici del Riesame.

I giudici: «Un manifesto interesse a tutelarsi»

Per il tribunale, Oppido avrebbe avuto «un manifesto interesse a tutelarsi da possibili accuse per la sua decisione di accelerare i tempi della cardiectomia».

Particolarmente severa è la valutazione delle possibili conseguenze della ricostruzione riportata nel referto. Secondo i giudici, la «falsa rappresentazione dei fatti», oltre a ingannare chi avesse successivamente valutato l’operato del cardiochirurgo, avrebbe «nascosto la verità anche ai familiari del bimbo», privandoli «del loro diritto alla compiuta conoscenza dei fatti».

La stessa ricostruzione, prosegue il Riesame, avrebbe inoltre aggravato la posizione dei componenti dell’équipe dell’espianto e avrebbe potuto costringere i testimoni «ad allinearsi ad una ricostruzione infedele».

La «rabbiosa reazione» con le collaboratrici

Nell’ordinanza i giudici fanno riferimento anche alla «rabbiosa reazione di Oppido» di fronte al rifiuto opposto da due collaboratrici di assecondare la ricostruzione dei fatti ritenuta falsa.

È anche sulla base di questi elementi che il Riesame tratteggia il comportamento del cardiochirurgo in termini di «spregiudicatezza» e ritiene concreto il rischio che possa, qualora si trovasse nuovamente in una situazione analoga, commettere «un altro falso» allo scopo di allontanare da sé sospetti di errore.

Da qui la decisione di confermare per Oppido l’interdizione dall’esercizio della professione medica per dodici mesi.