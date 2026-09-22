Morte Domenico, scontro tra legali su un video

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Un nuovo elemento probatorio entra nel fascicolo del Riesame di Napoli sul caso del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e mezzo deceduto il 21 febbraio scorso dopo il fallimento del trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre 2025 all’ospedale Monaldi.

Si tratta dello screenshot di un video in cui si vede un operatore sanitario immergere le mani nel contenitore con il ghiaccio secco per recuperare il cestello che custodiva il cuore del donatore, mentre la cardiectomia sul piccolo Domenico era già in corso.

L’immagine è stata depositata dai legali del cardiochirurgo Guido Oppido, gli avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge, nell’ambito dell’udienza davanti al tribunale del Riesame che deve decidere sull’annullamento della misura di interdizione di 12 mesi disposta a giugno dal gip Mariano Sorrentino.

Il nodo della “contestualità”

Secondo la Procura di Napoli, Oppido avrebbe avviato la cardiectomia prima dell’ingresso in sala operatoria del box contenente il cuore del donatore proveniente da Bolzano. La difesa sostiene invece l’esatto contrario: lo screenshot mostrerebbe che alle 14.31, cinque minuti dopo l’arrivo del contenitore, un operatore sanitario stava ancora cercando il cestello nel ghiaccio secco, mentre Oppido aveva già iniziato l’espianto del cuore di Domenico.

«A nostro parere – spiega l’avvocato Sorge – l’immagine dimostra la contestualità tra l’apertura del box e la cardiectomia, smontando l’ipotesi accusatoria secondo cui Oppido avrebbe iniziato l’intervento prima dell’arrivo del cuore del donatore».

La superperizia da 533 pagine

I giudici del Riesame hanno acquisito anche la superperizia di 533 pagine commissionata dal gip, documento che potrebbe incidere in modo significativo sulla decisione cautelare. Secondo i tecnici nominati dal giudice, Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni (sospesa per sette mesi) sarebbero da ritenere conformi alle procedure mediche previste in situazioni di emergenza, almeno per quanto riguarda la cardiectomia.

La superperizia sarà al centro dell’incidente probatorio fissato per il 12 e 13 novembre, ma potrebbe influenzare già ora la valutazione del Riesame.

Legali famiglia Domenico: 2 minuti per cardiectomia?

«Qualcosa non torna.» L’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, contesta con decisione la lettura difensiva dello screenshot depositato oggi dai legali del cardiochirurgo Guido Oppido.

Secondo Petruzzi, il video agli atti mostra che alle 14.34 il cuore di Domenico era già sul tavolo della sala operatoria, ancora pulsante. Un dettaglio che, se confermato, implicherebbe che Oppido avrebbe impiegato appena due minuti per completare la cardiectomia. «Un tempo – osserva Petruzzi – tre volte più rapido del cardiochirurgo più veloce del mondo, che secondo la relazione dei periti nominati dal gip Mariano Sorrentino impiega non meno di sei minuti per eseguire la stessa procedura».

Da qui la contestazione: la foto in cui si vede un operatore sanitario frugare nel contenitore con il ghiaccio secco alla ricerca del cestello con il cuore del donatore non sarebbe, secondo Petruzzi, la prova della “contestualità” tra l’apertura del box e l’espianto del cuore di Domenico.

«Riteniamo sia inverosimile – afferma il legale –. È evidente che quella immagine non può dimostrare che la cardiectomia e l’apertura del contenitore con il cuore proveniente da Bolzano siano avvenute nello stesso momento».

Le prossime decisioni

Il tribunale si è riservato e potrebbe pronunciarsi nei prossimi giorni sia sulla posizione di Oppido sia su quella della sua vice Emma Bergonzoni, difesa dall’avvocato Vincenzo Maiello.