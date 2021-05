Morto giovane ferito a colpi di pistola a Casoria.

Gianluca Coppola, il giovane di 27 anni, ferito a colpi di pistola l’ 8 aprile scorso a Casoria (Napoli) per motivi di gelosia è morto questa notte all’ ospedale “Cardarelli” di Napoli.

Il giovane era ricoverato in rianimazione dopo l’ intervento chirurgico subito per l’ estrazione dei proiettili esplosigli contro da Antonio Felli nel corso di una lite sulla ex fidanzata di Felli.

Il 27 enne aveva sviluppato una infezione polmonare.

Antonio Felli è detenuto nel carcere di Poggioreale, con l’ accusa di tentativo di omicidio volontario. (ANSA).