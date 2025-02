Morto il 17enne investito a viale Dohrn, saranno donati gli organi

- pubblicità -

È morto Domenico Cirillo, il giovane di 17 anni investito sabato primo febbraio a viale Dohrn, a Napoli, mentre attraversava la strada all’altezza dello chalet dei Pini, a Mergellina.

Il ragazzo, che frequentava il liceo Labriola di Fuorigrotta, e praticava il basket, era stato travolto da un 19enne alla guida di una Mini Cooper, riportando ferite apparse subito importanti.

Ricoverato in gravi condizioni a causa di un’edema cerebrale, prima all’ospedale San Paolo, e successivamente trasferito all’alba di domenica 2 febbraio al Cardarelli dove veniva sottoposto a intervento chirurgico, Domenico è morto nel pomeriggio di oggi.

A nulla sono valsi i tentativi di risvegliarlo dal coma profondo in cui era precipitato. Proprio al Cardarelli sono iniziate le operazioni di espianto degli organi, al termine delle quali la salma verrà messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Continuano intanto le attività investigative di acquisizione delle immagini di videosorveglianza e di raccolta delle dichiarazioni dei testimoni da parte del personale dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli che sta ricostruendo l’accaduto.

L’Amministrazione Comunale di Napoli esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Domenico Cirillo, il giovane 17enne venuto a mancare a seguito di un incidente stradale. Domenico era un membro attivo della comunità, conosciuto per la sua passione per la pallacanestro. Il Sindaco Manfredi e l’intera Amministrazione Comunale si stringono al dolore della famiglia Cirillo porgendo le più sentite condoglianze ed esprimendole vicinanza.