Morto il 18enne ferito nella notte

Napoli, una città conosciuta per la sua vivacità e la sua storia affascinante, è stata recentemente scossa da un tragico incidente che ha coinvolto un giovane diciottenne, Arcangelo Correra.

Questo tragico evento si è verificato nel cuore del centro storico, precisamente in via dei Tribunali, nei pressi di piazza Sedil Capuano. Nelle prime ore del mattino, Correra è stato trasportato d’urgenza al Vecchio Pellegrini, un rinomato ospedale della città, ma purtroppo non è riuscito a sopravvivere alle gravi ferite riportate. Le autorità locali, in particolare la Squadra Mobile di Napoli, sono attualmente impegnate nelle indagini per chiarire le dinamiche che hanno portato alla morte del giovane. Mentre Arcangelo Correra era incensurato, appare che avesse legami familiari con individui che hanno avuto passati giudiziari problematici.

Tuttavia, al momento, le indagini si concentrano su un’ipotesi che esclude intenzioni criminali premeditate come un agguato o un raid. La pista principale che gli investigatori stanno seguendo riguarda invece un possibile gioco pericoloso con un’arma da fuoco. Pare infatti che il giovane, insieme a due amici, stesse maneggiando una pistola. Durante questo atto imprudente, la pistola avrebbe sparato accidentalmente dopo che l’arma era stata “scarrellata”, termine tecnico che indica l’azione di armare la pistola preparandola per lo sparo. Questo tipo di manipolazione potrebbe aver inavvertitamente causato la fuoriuscita del colpo fatale. Gli amici che erano presenti al momento dell’incidente sono stati convocati dalla polizia per essere interrogati presso la Questura di Napoli.

Loro dichiarazioni potrebbero chiarire ulteriormente i dettagli su quanto accaduto e confermare se si trattasse effettivamente di un incidente o di altro. In parallelo, la Procura di Napoli ha avviato un’inchiesta ufficiale per far luce su ogni aspetto della vicenda. Significativo è anche il collegamento familiare di Arcangelo con Luigi Caiafa, un altro giovane che perse la vita quattro anni prima in circostanze drammatiche durante una rapina. Questo collegamento potrebbe aggiungere una dimensione ulteriore di tristezza e complessità al caso, sottolineando come la violenza o la negligenza con le armi possano avere conseguenze devastanti, non solo per le vittime dirette, ma per intere famiglie e comunità.