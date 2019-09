Morto in incidente stradale, donati gli organi.

È morto per le conseguenze dell’ incidente in moto Giuseppe Menale, il tifoso 26 enne della Curva B del Napoli, vittima di un incidente stradale.

La famiglia del giovane, che era stato ricoverato all’Ospedale Cardarelli dik Napoli, ha autorizzato l’espianto degli organi. Un gesto apprezzato dai vertici dell’ ospedale.

Menale era in sella alla sua moto la sera dell’ 8 Settembre quando, in via Cesare Rossaroll, ha perso il controllo del mezzo, scivolando su quella che probabilmente era una macchia di percolato, e riportando un trauma cranico.

Domenica scorsa i suoi parenti avevano organizzato una fiaccolata davanti all’ ospedale Cardarelli. (ANSA)