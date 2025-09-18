Moto perde il controllo in tangenziale, due morti

- pubblicità -

Ieri sera dopo le 22 una moto con due persone a bordo ha perso il controllo nella galleria Monte Sant’Angelo Est, direzione Capodichino, sulla Tangenziale di Napoli.

Il veicolo si è schiantato contro le barriere e purtroppo entrambi gli occupanti sono deceduti: l’uomo alla guida è morto sul colpo, mentre la donna passeggera è spirata pochi minuti dopo.

Secondo le prime ricostruzioni, la moto viaggiava ad almeno 140 km/h al momento dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e il personale del 118 ma per i due motociclisti non c’è stato nulla da fare.