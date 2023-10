Movida, centro storico, stadio, weekend di controlli da parte della Polizia Municipale

Durante i controlli effettuati da Agenti della Polizia Locale di Napoli appartenenti al Gruppo Intervento Territoriale, nella prima sera del fine settimana, nella zona di Coroglio e via Posillipo, sono strati sottoposti a precursore alcoltest, 25 conducenti, 22 con esito negativo, uno risultato avere tasso alcolemico di 0.60 g/l per il quale si è applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 186 c.2 lett. a del Codice della Strada, e due rispettivamente 0.94 g/l e 1.34 g/l, per i quali si è proceduto penalmente applicando quanto previsto dall’art. 186 c.2 lett. b.

Garantite dal personale delle Unità Territoriali della Polizia Locale anche le consuete attività di controllo degli esercizi commerciali di somministrazione di bevande e cibo.

Esito delle ispezioni effettuate nella zona di Chiaia, è stata la redazione di dieci verbali contestati per occupazione di suolo pubblico, mancanza dell’autorizzazione di vendita di alcoolici e mancanza di autorizzazione per la pubblicità.

La Polizia Locale di Napoli ha svolto un’ampia operazione finalizzata a contrastare la contraffazione e l’ambulantato abusivo nel centro storico della città partenopea.

Sono stati condotti controlli approfonditi nelle strade di San Biagio dei Librai, Via Tribunali e San Gregorio Armeno dove si sono eseguiti 4 sequestri penali di merce contraffatta di noti brands internazionali tra cui 107 borse, 20 portafogli, 7 paia di scarpe e 30 cappelli e 4 sequestri amministrativi di 88 paia di occhiali, 50 cappelli, 50 orologi e 30 ombrelli.

Si sono svolti controlli anche nell’ambito della polizia amministrativa riguardanti attività commerciali procedendo a sanzionare 2 locali per diffusione di musica all’esterno del locale e altre 3 attività commerciali per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Durante lo svolgimento della partita Napoli-Fiorentina, un imponente dispiegamento di risorse da parte della Polizia Locale di Napoli è stato messo in atto per garantire la sicurezza e la regolarità dell’evento sportivo.

Un totale di 80 unità, tra Agenti ed Ufficiali, si sono mobilitate per questa importante operazione di controllo.

Per la gestione del traffico sono state impiegate 10 autoradio e 8 motociclisti, contribuendo così a mantenere un flusso veicolare fluido e sicuro nelle vicinanze dello stadio.

C’è stata un’operazione incisiva sul fronte della sosta irregolare con la rimozione coatta di ben 108 autoveicoli, 9 motoveicoli e sono stati prelevati e rimossi dalla pubblica via 2 veicoli abbandonati.

Nel quadro delle attività di controllo, sono stati eseguiti 3 sequestri di veicoli per la circolazione senza assicurazione di responsabilità civile, con l’affidamento degli stessi ai custodi acquirenti.

Inoltre sono stati elevati 185 provvedimenti verbali di cui 34 riguardavano motocicli parcheggiati sui marciapiedi.

Sono stati verbalizzati 6 parcheggiatori abusivi di cui 1 è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Infine sono state svolte ispezioni in 8 locali al fine di assicurare la loro conformità alla normativa riguardante le attività commerciali.

