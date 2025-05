Movida, controlli dei Carabinieri ai baretti di Chiaia

- pubblicità -

I baretti di Chiaia nella lente dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri della compagnia Napoli centro che hanno setacciato le strade della movida con il prezioso contributo dei militari del reggimento Campania, degli agenti della polizia municipale e del personale dell’Asl Napoli 1.

Il servizio terminato all’alba si è concluso con 303 ragazzi identificati e 75 veicoli controllati, 11 scooter sono stati sequestrati per mancato utilizzo del casco. Durante le operazioni i carabinieri hanno fermato e denunciato un 22enne tra la folla che in tasca aveva un coltello lungo 22 centimetri. Non sono mancati i parcheggiatori abusivi: i militari hanno denunciato 2 persone già sottoposte al Dacur.

Un 39enne è stato denunciato per aver violato le prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale cui era sottoposto. Durate i controlli i carabinieri hanno denunciato anche un dipendente di un’attività commerciale che stava vendendo drink nonostante la chiusura del locale per gravi carenze igienico sanitarie accertate dall’Asl pochi minuti prima.

L’uomo, incurante dell’accertamento, stava continuando la serata come nulla fosse. Altri due locali sono stati controllati e sanzionati per carenze igieniche.

Le attività sono state sospese.