Movida, controlli dei Carabinieri, multati 16 giovani.

Cento carabinieri, nello scorso fine settimana, nelle zone della movida napoletana per far rispettare le disposizioni anti Covid.

Nel mirino dei militari del Comando provinciale di Napoli, Piazza Santa Maria Maggiore, piazza Bellini, la zona dei Decumani e i baretti di Chiaia.

I carabinieri della compagnia Napoli centro hanno sanzionato per il mancato rispetto delle normative anti contagio 16 ragazzi.

I militari dell’arma li hanno trovati mentre bevevano bevande in strada dopo le 18. Tra i sanzionati qualcuno è stato sorpreso in giro dopo il coprifuoco delle 22 imposto per evitare il diffondersi del fenomeno epidemico. (ANSA).